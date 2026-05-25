«Если бы не этот человек, «Ливерпуль» больше раз выиграл бы АПЛ». Робертсон — о Гвардиоле

Покинувший «Ливерпуль» защитник Эндрю Робертсон высказался об уходе испанского специалиста Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити». Также из «Ливерпуля» ушёл нападающий Мохамед Салах, а «Эвертон» покинул защитник Шеймус Коулман.

«Что чувствую? Эмоциональное истощение. Это была по-настоящему тяжёлая неделя. Такая напряжённая неделя, когда пытаешься держать эмоции под контролем, сосредоточиться на игре, но при этом убедиться, что ты всё сделал правильно, попрощался со всеми, с кем нужно было попрощаться. Это была очень долгая неделя, и теперь мне нужно переключиться. Теперь я хотел бы сказать ещё пару слов. Сегодня из других клубов уходят ещё два очень важных человека.

Пеп Гвардиола вывел нас на совершенно новый уровень, и, возможно, мы бы выиграли больше Премьер-лиг, если бы не этот человек. Он верой и правдой служил «Манчестер Сити», и я желаю ему всего наилучшего. И наконец, Шеймус Коулман. В своё время он был одним из лучших защитников АПЛ, игравшим на очень-очень высоком уровне, и стоил он, конечно, дешевле меня — £ 60 тыс.! Он был фантастическим игроком для «Эвертона», и я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».