«Мы сделали невозможное». Жедсон Фернандеш — о победе «Спартака» в Кубке России

Португальский полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш подвёл итоги завершившегося сезона-2025/2026 для красно-белых. Команда Хуана Карлоса Карседо стала четвёртой в турнирной таблице Мир РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Краснодар».

«Отличные эмоции от победы. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, провести время с семьями. Это соответствует нашим целям, мы сделали это, сделали невозможное. Я бы сказал, что удовлетворён сезоном, потому что мы завоевали трофей. Но не полностью, потому что в чемпионате мы хотели быть выше», — приводит слова Фернандеша ТАСС.

Чемпионом России по итогам сезона-2025/2026 стал «Зенит».