«Мы сделали невозможное». Жедсон Фернандеш — о победе «Спартака» в Кубке России
Португальский полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш подвёл итоги завершившегося сезона-2025/2026 для красно-белых. Команда Хуана Карлоса Карседо стала четвёртой в турнирной таблице Мир РПЛ и выиграла Фонбет Кубок России, обыграв в Суперфинале турнира «Краснодар».
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«Отличные эмоции от победы. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, провести время с семьями. Это соответствует нашим целям, мы сделали это, сделали невозможное. Я бы сказал, что удовлетворён сезоном, потому что мы завоевали трофей. Но не полностью, потому что в чемпионате мы хотели быть выше», — приводит слова Фернандеша ТАСС.
Чемпионом России по итогам сезона-2025/2026 стал «Зенит».
