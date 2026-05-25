Солари разбивал кубок, Помазуна и Карседо качали, Сперцян грустил. Фото победы «Спартака»

24 мая в Москве на стадионе «Лужники» состоялся матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Краснодар». Красно-белые одержали победу со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Первый мяч забил вингер «Спартака» Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте. В оставшееся основное время команды не отметились результативными действиями — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых — 4:3.

В ходе празднования произошёл инцидент с трофеем: от него отвалилась нижняя часть, когда Солари поднял его над головой для фото.

