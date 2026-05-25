Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Вратарь «Спартака» Помазун обратился к болельщикам после победы в Кубке России

Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун записал обращение к болельщикам красно-белых после победы над «Краснодаром» (1:1, 4:3 (пен.)) в Суперфинале Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Дорогие болельщики, мы сделали это. Это вам всем, сколько здесь [на стадионе] было, всё для вас, кто смотрел по телевизору. Спасибо! «Спартак» — чемпион!» — сказал Помазун в видеообращении, опубликованном пресс-службой красно-белых в телеграм-канале.

Видео можно посмотреть на странице московского «Спартака» в соцсети «ВКонтакте».

