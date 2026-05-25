Шарль Каборе: можно проиграть чемпионат и Кубок, но «Краснодар» остаётся великой командой

Бывший футболист «Краснодара» Шарль Каборе подвёл итоги сезона-2025/2026 для «быков».

«Краснодар» остаётся очень хорошей командой, хорошо структурированной и движимой прекрасным видением. Бывают такие сезоны: можно проиграть чемпионат и Кубок, но это не умаляет замечательной работы, проделанной командой, игроками, президентом и тренером.

Сейчас самое важное — сосредоточиться на следующем сезоне, исправить недостатки, выявленные в этом году, и продолжать двигаться вперёд. Потому что «Краснодар» остаётся великой командой и входит в число самых успешных клубов России на данный момент», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.