«Значит, незаслуженный». Бубнов рассказал примету про сломанный кубок

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал примету про сломанный кубок после того, как вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем Фонбет Кубка России, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть. Красно-белые стали победителями турнира, обыграв в Суперфинале «Краснодар».

— Есть плохая примета. Мне уже позвонили и сказали. Не буду называть, кто это говорит.

— Футбольный человек?
— Да, футбольный. Он сказал, что когда такое случается… Примета такая: значит, кубок незаслуженно выиграли.

— Хорошо, хорошо, а кто это сказал?! Футбольный человек, играл в футбол?
— Да. Ну все футболисты в приметы верят! — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

