Каборе: матч со сборной России — фантастическое событие для Буркина-Фасо

Бывший полузащитник «Краснодара» и московского «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Буркина-Фасо. Игра пройдёт 5 июня в «Лужниках». Каборе — экс-футболист Буркина-Фасо.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Буркина-Фасо
«Матч между сборными Буркина-Фасо и России станет фантастическим событием и отличной проверкой для нашей команды. Встреча с такой крупной футбольной державой, как Россия, всегда даёт возможность улучшить свою игру, набраться опыта и оценить уровень команды в противостоянии с сильным соперником. Это также тот тип матча, который позволяет игрокам расти в психологическом и тактическом плане, одновременно обеспечивая интерес для болельщиков. Самое главное, что мы увидим красивый футбол, честную игру и великолепное спортивное торжество между двумя дружественными странами. Я также надеюсь, что обе команды получат удовольствие от игры, а зрители станут свидетелями великолепного матча. Пусть победит сильнейшая команда», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

