Transfermarkt обновил топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги по итогам сезона-2025/2026

Transfermarkt обновил топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги по итогам сезона-2025/2026
Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt обновил данные по Лиге Pari после завершения сезона-2025/2026. В топ-10 вошли пять игроков «Родины», которая следующий сезон начнёт в Мир Российской Премьер-Лиге.

Лидировать в рейтинге продолжает полузащитник «Торпедо» Даниил Уткин, который оценивается в € 1,5 млн. На второй строчке расположился футболист «Урала» Илья Ишков (€ 1,2 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Первой лиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 25 мая 2026 года):

1. Даниил Уткин («Торпедо») — € 1,5 млн.
2. Илья Ишков («Урал») — € 1,2 млн (+ € 0,4 млн).
3. Руслан Фищенко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,3 млн).
4. Иван Тимошенко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,45 млн).
5. Артём Максименко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,4 млн).
6. Митья Крижан («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,3 млн).
7. Сергей Волков («Родина») — € 1,2 млн.
8. Максим Кайнов («Ротор») — € 1 млн.
9. Мартин Секулич («Урал») — € 1 млн (- € 0,2 млн).
10. Белайди Пуси («Факел») — € 1 млн.

