Во Франции предъявили обвинения болельщикам из-за драки перед финалом Кубка страны

Парижская прокуратура предъявила обвинения 15 болельщикам после столкновений перед финалом Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей». Об этом сообщает L’Equipe. Встреча прошла 23 мая на стадионе «Стад де Франс», в качестве главного арбитра выступил Жером Бризар. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали кроваво-золотые.

По данным источника, незадолго до игры произошли беспорядки с участием болельщиков «Ниццы» и «Ланса», в результате семь человек получили ранения, один из них — серьёзные. В общей сложности были задержаны 65 болельщиков, 15 из которых были выдвинуты обвинения.

Отметим, что «Ланс» впервые в своей истории выиграл Кубок Франции.