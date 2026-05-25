Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Во Франции предъявили обвинения болельщикам из-за драки перед финалом Кубка страны

Во Франции предъявили обвинения болельщикам из-за драки перед финалом Кубка страны
Комментарии

Парижская прокуратура предъявила обвинения 15 болельщикам после столкновений перед финалом Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей». Об этом сообщает L’Equipe. Встреча прошла 23 мая на стадионе «Стад де Франс», в качестве главного арбитра выступил Жером Бризар. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали кроваво-золотые.

Кубок Франции . Финал
22 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 1
Ницца
Ницца
1:0 Товен – 25'     2:0 Эдуар – 42'     2:1 Кулибали – 45+3'     3:1 Сима – 78'    

По данным источника, незадолго до игры произошли беспорядки с участием болельщиков «Ниццы» и «Ланса», в результате семь человек получили ранения, один из них — серьёзные. В общей сложности были задержаны 65 болельщиков, 15 из которых были выдвинуты обвинения.

Отметим, что «Ланс» впервые в своей истории выиграл Кубок Франции.

Материалы по теме
Президент Макрон поздравил «Ланс» с исторической победой в Кубке Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android