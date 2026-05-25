Шесть футболистов «Спартака» стали двукратными обладателями Кубка России

Накануне московский «Спартак» одержал победу в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. Таким образом, сразу шесть футболистов в текущей обойме красно-белых стали двукратными обладателями Кубка России: вратарь Александр Максименко, защитник Даниил Денисов, а также полузащитники Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Роман Зобнин и Кристофер Мартинс.

Напомним, в финале Кубка московский «Спартак» обыграл «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее и удачливее оказались москвичи — 4:3. Игра прошла накануне в «Лужниках», по её итогам красно-белые получили Кубок России.