Ломаев, Игнатьев и Магкеев — в топе самых подешевевших игроков Первой лиги — Transfermarkt

Экс-вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, бывший полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев вошли в число самых подешевевших игроков Лиги Pari по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщает специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt.

Голкипер «Уфы» подешевел на € 250 тыс. Полузащитник «Факела» и нападающий тульского «Арсенала» — на € 200 тыс.

Топ-10 самых подешевевших футболистов Первой лиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 25 мая 2026 года):

1. Иван Ломаев («Уфа») — € 0,5 млн (- € 0,25 млн).

2. Мартин Секулич («Урал») — € 1 млн (- € 0,1 млн).

3. Станислав Магкеев («Факел») — € 0,7 млн (- € 0,2 млн).

4. Иван Игнатьев («Арсенал» Тула) — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).

5. Владислав Камилов («Уфа») — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).

6. Илья Агапов («Уфа») — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).

7. Томислав Дадич («Ротор») — € 0,15 млн (- € 0,15 млн).

8. Силвие Бегич («Урал») — € 0,9 млн (- € 0,1 млн).

9. Лео Кордейро («Урал») — € 0,7 млн (- € 0,1 млн).

10. Даниил Фролкин («Факел») — € 0,7 млн (- € 0,1 млн).