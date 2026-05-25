Ломаев, Игнатьев и Магкеев — в топе самых подешевевших игроков Первой лиги — Transfermarkt

Ломаев, Игнатьев и Магкеев — в топе самых подешевевших игроков Первой лиги — Transfermarkt
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев, бывший полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев вошли в число самых подешевевших игроков Лиги Pari по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщает специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt.

Голкипер «Уфы» подешевел на € 250 тыс. Полузащитник «Факела» и нападающий тульского «Арсенала» — на € 200 тыс.

Топ-10 самых подешевевших футболистов Первой лиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 25 мая 2026 года):

1. Иван Ломаев («Уфа») — € 0,5 млн (- € 0,25 млн).
2. Мартин Секулич («Урал») — € 1 млн (- € 0,1 млн).
3. Станислав Магкеев («Факел») — € 0,7 млн (- € 0,2 млн).
4. Иван Игнатьев («Арсенал» Тула) — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).
5. Владислав Камилов («Уфа») — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).
6. Илья Агапов («Уфа») — € 0,5 млн (- € 0,2 млн).
7. Томислав Дадич («Ротор») — € 0,15 млн (- € 0,15 млн).
8. Силвие Бегич («Урал») — € 0,9 млн (- € 0,1 млн).
9. Лео Кордейро («Урал») — € 0,7 млн (- € 0,1 млн).
10. Даниил Фролкин («Факел») — € 0,7 млн (- € 0,1 млн).

Кандидаты на замену Кононову в «Торпедо» и долги «Уфы». Главное в ФНЛ
