Посол Буркина-Фасо Каборе рассказал о переговорах с РФС по организации товарищеского матча

Посол Буркина-Фасо в сфере спорта, экс-футболист ряда клубов Мир РПЛ Шарль Каборе рассказал о переговорах с РФС по поводу организации товарищеского матча.

«Да, я участвовал в переговорах с РФС по организации матча Россия — Буркина-Фасо. Мы обменялись мнениями, а затем позволили федерациям и чиновникам продолжить обсуждения, чтобы обеспечить бесперебойную работу по организации этого события. Прежде всего, мы надеемся, что эта встреча состоится в наилучших условиях, в духе братства, честной игры и сотрудничества между двумя странами. Это самое главное.

Матч Буркина-Фасо с Россией является чем-то вполне естественным, учитывая прочные связи, которые объединяют наши две нации. Мы рассчитываем, что эта встреча ещё больше укрепит наше сотрудничество и обмен опытом в нескольких областях. Спорт остаётся грозным инструментом для сближения народов и важным предметом дипломатии», — сказал Каборе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.