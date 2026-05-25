Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: я обязательно созвонюсь с Кокориным

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: я обязательно созвонюсь с Кокориным
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на слухи об интересе дагестанского клуба к бывшему нападающему «Ариса», «Спартака» и «Зенита» Александру Кокорину. Стоит отметить, что в своё время именно Газизов пригласил эпатажного форварда в «Спартак». Функционер сообщил, что намерен созвониться с Кокориным.

«Сезон только закончился. Я обязательно созвонюсь с Сашей, но пока ничего говорить не буду», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Александр провёл за кипрский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол.

