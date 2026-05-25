Тимошенко и Ишков вошли в топ-10 самых подорожавших игроков Первой лиги — Transfermarkt

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко и полузащитник «Урала» Илья Ишков возглавили рейтинг самых подорожавших игроков Лиги Pari по итогам сезона-2025/2026. Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt увеличил стоимость игроков на € 450 тыс. и € 400 тыс. соответственно.

Всего в топ-10 попали семь футболистов «Родины», которая следующий сезон начнёт в Мир Российской Премьер-Лиге. Также в десятку попали по одному игроку из «Урала», «Ротора» и «Челябинска».

Топ-10 самых подорожавших футболистов Первой лиги — 2025/2026 (Transfermarkt, 25 мая 2026 года):

1. Иван Тимошенко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,45 млн).
2. Илья Ишков («Урал») — € 1,2 млн (+ € 0,4 млн).
3. Артём Максименко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,4 млн).
4. Митья Крижан («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,3 млн).
5. Руслан Фищенко («Родина») — € 1,2 млн (+ € 0,3 млн).
6. Артём Сокол («Родина») — € 0,8 млн (+ € 0,3 млн).
7. Илья Дятлов («Родина») — € 0,7 млн (+ € 0,3 млн).
8. Вячеслав Бардыбахин («Ротор») — € 0,75 млн (+ € 0,25 млн).
9. Артём Мещанинов («Родина») — € 1 млн (+ € 0,2 млн).
10. Рамазан Гаджимурадов («Челябинск») — € 0,9 млн (+ € 0,2 млн).

