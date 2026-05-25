Антонио Конте покинул пост главного тренера «Наполи»

Итальянский главный тренер Антонио Конте покинул «Наполи». О расставании со специалистом сообщила пресс-служба неаполитанцев в соцсети X.

Конте возглавлял команду с лета 2024 года. В дебютном сезоне во главе «Наполи» тренер привёл команду к золотым медалям итальянской Серии А. Сезон-2025/2026 подопечные Антонио Конте завершили на второй строчке в турнирной таблице.

Всего «Наполи» под руководством Конте провёл 91 матч во всех турнирах. В них команда одержала 54 победы, 19 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений. В следующем сезоне неаполитанцы примут участие в Лиге чемпионов УЕФА и Суперкубке Италии.