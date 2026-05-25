Сборная Испании опубликовала заявку на ЧМ-2026

Сборная Испании опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. В списке главного тренера Луиса де ла Фуэнте оказалось 26 футболистов из 13 клубов.

Вратари:

Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники:

Педро Порро («Тоттенхэм»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники:

Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Гави, Педри, Даниэль Ольмо (все — «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»).

Нападающие:

Алекс Баэна («Атлетико»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Борха Иглесиас («Сельта»).

Напомним, подопечные де ла Фуэнте встретятся на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня). Перед этим команду ждут два контрольных матча с Ираком (4 июня) и Перу (9 июня).