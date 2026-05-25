Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ни один футболист «Реала» не вызван в сборную Испании на ЧМ-2026

Ни один футболист «Реала» не вызван в сборную Испании на ЧМ-2026
Комментарии

Ни один игрок мадридского «Реала» не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Состав национальной команды был объявлен в понедельник, 25 мая.

В списке главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте оказалось 26 футболистов из 13 клубов. От «Барселоны» на турнир отправятся вратарь Жоан Гарсия, защитники Пау Кубарси, Эрик Гарсия, полузащитники Гави, Педри, Даниэль Ольмо, а также форварды Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Напомним, подопечные де ла Фуэнте встретятся на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня). Перед этим команду ждут два контрольных матча с Ираком (4 июня) и Перу (9 июня).

Материалы по теме
Официально
Сборная Испании опубликовала заявку на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android