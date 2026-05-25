Ни один футболист «Реала» не вызван в сборную Испании на ЧМ-2026

Ни один игрок мадридского «Реала» не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Состав национальной команды был объявлен в понедельник, 25 мая.

В списке главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте оказалось 26 футболистов из 13 клубов. От «Барселоны» на турнир отправятся вратарь Жоан Гарсия, защитники Пау Кубарси, Эрик Гарсия, полузащитники Гави, Педри, Даниэль Ольмо, а также форварды Ферран Торрес и Ламин Ямаль.

Напомним, подопечные де ла Фуэнте встретятся на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня). Перед этим команду ждут два контрольных матча с Ираком (4 июня) и Перу (9 июня).