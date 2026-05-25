ФИФА считает, что сборную ДР Конго пустят на ЧМ-2026 в США, несмотря на вирус Эбола

Международная федерация футбола (ФИФА) и Конголезская федерация футбола провели встречу по поводу ситуации со вспышкой вируса Эбола. В ФИФА считают, что сборная ДР Конго соблюла все необходимые санитарные меры и сможет приехать в США на ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что конголезскую команду призвали соблюдать изоляцию ради участия в чемпионате мира.

«По итогам встречи FECOFA и ФИФА был сделан вывод, что игроки и персонал сборной ДР Конго соблюдали санитарные меры, введённые в США. Делегации рекомендуется подготовиться к предстоящему чемпионату мира. Для болельщиков, которые купили билеты на ЧМ-2026, но не смогли получить визу в США, ФИФА рассмотрит инициативу по выплате компенсаций», — сказано в заявлении FECOFA.