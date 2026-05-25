Экс-игрок «Краснодара» Газинский оценил сезон для команды

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский подвёл итоги сезона-2025/2026 для южного клуба. По итогам этого сезона «быки» остались без выигранных трофеев — в Мир РПЛ «Краснодар» стал вторым, а в Суперфинале Фонбет Кубка России проиграл «Спартаку».

«Понятно, что всегда хочется, чтобы команда завоёвывала титулы. Хотя многие относились скептически, что второй сезон «Краснодар» не выиграет. Они провели качественный сезон, весь сезон шли на первом месте и только в конце упустили победу. Это часть футбола, так бывает. Спортсмены должны быть к этому готовы. Даже великие футболисты не забивают пенальти. Это нормальная история», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.