Бубнов назвал чемпионат и команды, которые подходят Эдуарду Сперцяну

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал чемпионат и команды, которые подошли бы капитану и полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. После проигранного Суперфинала Кубка России со «Спартаком» хавбек заявил, что, возможно, за чёрно-зелёных он больше не сыграет.

— Куда бы вы посоветовали ему идти? Хотя бы по странам.

— Испания.

— Условно, «Вильярреал»?

— Нет, ты чего, с ума сошёл? Нет, только три клуба: «Барса», «Реал» и «Атлетико». Но в «Атлетико» — там другие требования… Туда лучше не идти. Лучше всего ему, конечно, к Флику идти. Это было бы супер, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».