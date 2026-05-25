Ливай Гарсия объявил свою позицию по будущему на фоне слухов об уходе из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия обозначил свою позицию по будущему в московском клубе. Ранее появлялись слухи, что красно-белые не рассчитывают на форварда и хотят расстаться с ним. Однако Гарсия заявил, что будет оставаться в «Спартаке» до конца действующего контракта, который рассчитан до лета 2028 года.

«Останусь ли я на следующий сезон в «Спартаке»? У меня контракт с клубом. Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — приводит слова Гарсии интернет-портал Metaratings.

В минувшем сезоне Ливай провёл в составе «Спартака» 33 матча во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативных паса.

