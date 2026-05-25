Деменко: «Краснодар» за две недели потерял чемпионство и Кубок — это удар для команды

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о результатах «быков» в сезоне-2025/2026. «Краснодар» стал вторым в Мир РПЛ и проиграл в Суперфинале Фонбет Кубка России «Спартаку».

«Конечно, для «Краснодара» это сильный удар. Команда за две недели потеряла и чемпионство, и Кубок. Ребята старались весь год пройти ровно, но в серии пенальти не повезло. Как команда с этим справится, говорить сложно. Весь чемпионат они держались, немножко не хватило. Наверное, если бы ещё три-четыре футболиста было, было бы гораздо проще. Хотя скамейка всё равно есть: Мусаев мог где-то поменять, где-то усилить.

Ещё неизвестно, что будет дальше с лидерами. Эдуард Сперцян уже говорил, что может уйти из «Краснодара». Сейчас период, когда сохраняется костяк, но мотивацию дальше найти трудно. Поэтому следующий сезон станет для «Краснодара» очень сложным», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.