«Ахмат» объявил о подписании нового нападающего

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил о подписании албанского нападающего из клуба «Фламуртари» Эральда Максути. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

Фото: ФК «Ахмат»

«Грозненский «Ахмат» и албанский клуб «Фламуртари» пришли к соглашению о переходе в чеченскую команду нападающего Эральда Максути. Контракт с игроком подписан сроком на четыре года.

В прошедшем сезоне в 34 матчах национального первенства Максути забил 12 голов и отдал три голевые передачи. 22-летний форвард является игроком молодёжной сборной Албании. Добро пожаловать в «Ахмат», Эральд!» — написала пресс-служба грозненского клуба.

