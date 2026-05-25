Тренер сборной Испании прокомментировал отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос об отсутствии футболистов мадридского «Реала» в заявке на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Список из 26 игроков был объявлен в понедельник, 25 мая.

«Я тренер национальной команды, и меня не волнует, откуда эти игроки. Это игроки сборной; я не смотрю на тот или иной клуб. У меня нет той предвзятости, которая может быть у болельщика. Всё, чего я хочу, чтобы эти игроки гордились тем, что представляют национальную команду», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Подопечные де ла Фуэнте встретятся на групповом этапе с Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня). Перед этим команду ждут два контрольных матча с Ираком (4 июня) и Перу (9 июня).