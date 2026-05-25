Сёмин оценил идею Карседо выпустить Помазуна на серию пенальти в Суперфинале Кубка

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о серии послематчевых пенальти в Суперфинале Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Победу во встрече одержали красно-белые, вратарь «Спартака» Илья Помазун дважды спас свою команду, отразив удары игроков чёрно-зелёных. Илья вышел на поле со скамейки запасных, заменив Александра Максименко.

«Атмосфера была великолепной! Громадное количество людей, полный стадион. Лужники — один из лучших и красивейших стадионов в мире. Атмосфера сделала матч интересным. Победить могла и одна, и другая команда. Но удача больше была на стороне «Спартака». Перед пенальти у них была очень удачная замена вратаря от Карседо. А для «Краснодара» было неудачным решением дать пробить Боселли в серии пенальти.

На мой взгляд, у него после матча с «Динамо» было не то психологическое состояние, чтобы выходить и бить 11-метровый, при котором решается судьба Кубка. В настоящем кубковом матче было много эмоций и достаточно интересных моментов. А на поле было не очень много выдающихся действий. Это надо признать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.