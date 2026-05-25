Друзья, семья и эмоции: что думают россияне о Российской Премьер-Лиге

Спортивный портал «Чемпионат» совместно с исследовательской компанией «Ванта Груп» провели исследование среди российской аудитории и выяснили, как изменился интерес к Мир Российской Премьер-Лиге, с кем зрители предпочитают смотреть матчи и что именно привлекает болельщиков в современном российском футболе.

В исследовании приняли участие жители крупных городов России старше 12 лет. Респондентам задали вопросы о восприятии РПЛ, привычках просмотра матчей и отношении к российскому футболу в целом.

Как изменился интерес к РПЛ

Оказалось, что интерес к лиге за последние пару лет, по мнению опрошенных, повышается. Почти 34% опрошенных отметили такой рост по сравнению с 2022-м. Особенно такой рост отмечали среди молодой аудитории. Так, среди респондентов в возрасте 12–17 лет об увеличении интереса к РПЛ сообщили более 42% участников опроса. Среди тех, кто уже смотрел матчи чемпионата в текущем сезоне, этот показатель достигает почти 47%.

Как смотрят матчи

Футбол для многих — не просто спорт, а ещё и повод собраться с близкими. Большинство зрителей не любят смотреть важные встречи в одиночку. Около 41% респондентов рассказали, что чаще всего смотрят важные игры вместе с друзьями. Ещё 26% выбирают просмотр в кругу семьи или родственников. Почти каждый пятый зритель предпочитает смотреть матчи вместе со своей второй половиной.

Главной площадкой для просмотра остаётся дом. 31% респондентов выбирают домашний просмотр. Одновременно сохраняется интерес и к просмотрам вне дома: часть аудитории предпочитает собираться у друзей или смотреть матчи в барах и ресторанах.

Что ценят в российском футболе

Для многих болельщиков важны не только результаты любимой команды, но и живые эмоции от игры. Больше половины участников сказали: им важнее зрелищность и переживания даже в случае проигрыша фаворита.

Главные ассоциации с чемпионатом: эмоции, азарт, атмосфера больших матчей и вовлечённость трибун.

Основные результаты и выводы исследования:

Результаты исследования показывают, что, по мнению аудитории, интерес к РПЛ растёт. Особенно такой интерес замечают среди молодых зрителей. Аудитория всё чаще воспринимает футбол как эмоциональное и зрелищное шоу, где важны атмосфера, впечатления и совместный просмотр матчей. Это делает его не только спортивным событием, но и частью повседневного досуга и общения.