«Торпедо» объявило об изменениях в тренерском штабе

Пресс-служба «Торпедо» сообщила об уходе сразу нескольких членов тренерского штаба первой команды. Минувший сезон чёрно-белые завершили на девятом месте в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 46 очков по результатам 34 проведённых матчей.

«Старший тренер Павел Кирильчик, тренер-аналитик Виталий Виценец, тренеры по физподготовке Рамиль Шарипов и Дмитрий Горяинов, тренер вратарей Игорь Телков покидают тренерский штаб чёрно-белых. Контракты со специалистами расторгнуты по соглашению сторон. Мы благодарим тренеров за работу и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

