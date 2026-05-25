Сёмин: у Игдисамова получится в ЦСКА, он заслужил этот шанс

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о нынешнем главном тренере ПФК ЦСКА Дмитрии Игдисамове.

«Опыт приходит тогда, когда ты работаешь на высоком уровне. Этот парень — человек клуба. Игдисамов давно работает в ЦСКА и воспитал много игроков. Его воспитанников высокого уровня много в основном составе команды.

Поэтому у него были преимущества перед другими тренерами, которых хотели пригласить в ЦСКА. Ему дают шанс, он его заслужил своей долгой работой, хотя он молод. А получится или нет? Я думаю, что у Игдисамова получится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.