Деменко: «Спартак» может претендовать на чемпионство в следующем сезоне

Бывший российский футболист Максим Деменко считает, что «Спартак» в следующем сезоне может претендовать на победу в Мир РПЛ. По итогам кампании-2025/2026 красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице чемпионата и выиграли Фонбет Кубок России.

«По последней кубковой игре можно говорить, что «Спартак» способен претендовать на чемпионство в следующем сезоне. Особенно если будет усиление. Они выглядели очень хорошо, команда проделала большую работу. «Спартак» давил, хотел преподнести подарок своим болельщикам. Получилась очень хорошая игра, где-то красно-белым повезло — например, в серии пенальти. Но это только один матч, а в чемпионате важно пройти весь путь в 30 туров: чтобы совпали и удача, и физическая подготовка», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.