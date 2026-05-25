Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: «Спартак» может претендовать на чемпионство в следующем сезоне

Деменко: «Спартак» может претендовать на чемпионство в следующем сезоне
Комментарии

Бывший российский футболист Максим Деменко считает, что «Спартак» в следующем сезоне может претендовать на победу в Мир РПЛ. По итогам кампании-2025/2026 красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице чемпионата и выиграли Фонбет Кубок России.

«По последней кубковой игре можно говорить, что «Спартак» способен претендовать на чемпионство в следующем сезоне. Особенно если будет усиление. Они выглядели очень хорошо, команда проделала большую работу. «Спартак» давил, хотел преподнести подарок своим болельщикам. Получилась очень хорошая игра, где-то красно-белым повезло — например, в серии пенальти. Но это только один матч, а в чемпионате важно пройти весь путь в 30 туров: чтобы совпали и удача, и физическая подготовка», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Филатовой.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android