Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о возможном переезде капитана «быков» Эдуарда Сперцяна в один из европейских чемпионатов.

«Я не советчик. Эдик — взрослый парень и в окружении людей, которые могут подсказать. Принимать решение нужно ему только самому. Он провёл качественный сезон и заслужил поехать играть в Европу, но он должен решить сам», — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 30 матчах Мир Российской Премьер-Диги у Сперцяна 30 результативных действий. Полузащитник отметился 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. «Краснодар» завершил сезон-2025/2026 с серебряными медалями РПЛ и Фонбет Кубка России.