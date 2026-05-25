Сёмин: для «Краснодара» Суперфинал Кубка обернулся большим поражением

Российский тренер Юрий Сёмин назвал большим поражением для «Краснодара» проигрыш «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России. «Быки» уступили красно-белым в серии послематчевых пенальти.

«Краснодар» знает, что ему делать. Бывают безнадёжные ситуации. Но «Краснодар» — нормальная команда, которая играла в Суперфинале Кубка. Некоторые считают это за счастье. А для «Краснодара» это стало уже большим поражением. Они заняли второе место в РПЛ. Для кого-то это успех, а для «Краснодара» — не очень.

Команда находится на высоком уровне. У неё должны быть какие-то изменения. Не хватило сил от группы основных игроков, которые делают решающие моменты в игре. Кордоба был полутравмированным, а у команды фактически не было замен», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.