Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де ла Фуэнте высказался о капитанах Испании на ЧМ-2026 в отсутствие Мораты и Карвахаля

Де ла Фуэнте высказался о капитанах Испании на ЧМ-2026 в отсутствие Мораты и Карвахаля
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал невызов на чемпионат мира 2026 года бывших капитанов национальной команды Даниэля Карвахаля и Альваро Мораты. Список из 26 игроков был объявлен в понедельник, 25 мая.

«Мы очень спокойны. Родри, Оярсабаль, Унай Симон и Ольмо — капитаны, четыре игрока, оказывающие значительное влияние. У нас очень хороший состав капитанов. Они унаследуют то, что дали нам предыдущие капитаны. Они исключительные лидеры в раздевалке и делают команду сильнее.

Хочу сказать несколько слов Дани и Альваро о том, какое значение они имели для нас и какое, я надеюсь, будут иметь в будущем. Они оставили неизгладимое наследие благородства, индивидуальности, лидерства… но нынешнее поколение капитанов прекрасно подготовлено», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Материалы по теме
В заявке Испании — 0 игроков «Реала»! Составы сборных на ЧМ-2026. LIVE
Live
В заявке Испании — 0 игроков «Реала»! Составы сборных на ЧМ-2026. LIVE
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android