Де ла Фуэнте высказался о капитанах Испании на ЧМ-2026 в отсутствие Мораты и Карвахаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал невызов на чемпионат мира 2026 года бывших капитанов национальной команды Даниэля Карвахаля и Альваро Мораты. Список из 26 игроков был объявлен в понедельник, 25 мая.

«Мы очень спокойны. Родри, Оярсабаль, Унай Симон и Ольмо — капитаны, четыре игрока, оказывающие значительное влияние. У нас очень хороший состав капитанов. Они унаследуют то, что дали нам предыдущие капитаны. Они исключительные лидеры в раздевалке и делают команду сильнее.

Хочу сказать несколько слов Дани и Альваро о том, какое значение они имели для нас и какое, я надеюсь, будут иметь в будущем. Они оставили неизгладимое наследие благородства, индивидуальности, лидерства… но нынешнее поколение капитанов прекрасно подготовлено», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.