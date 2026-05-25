Кахигао: «Спартаку» нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился эмоциями от победы красно-белых в Фонбет Кубке России по футболу. В Суперфинале турнира московская команда обыграла «Краснодар», оказавшись точнее в серии послематчевых пенальти.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Очень счастлив победе в Кубке. Нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то. Я рад, что приехал работать в вашу страну. Это было моё решение, никто меня не заставлял и не уговаривал. Россия — очень красивая страна с хорошим уровнем футбола. Хочу отметить, что это только начало нашего пути», — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».

В Мир РПЛ «Спартак» стал четвёртым. Чемпионство выиграл «Зенит».

