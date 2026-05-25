Гави заплакал, узнав о вызове в сборную Испании на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» Гави заплакал, узнав о попадании в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Список из 26 футболистов был объявлен главным тренером Луисом де ла Фуэнте в понедельник, 31 мая.

Услышав своё имя при объявлении состава, Гави стал бурно праздновать и не смог сдержать слёз. Видео с реакцией полузащитника в своём аккаунте в соцсети выложил одноклубник Гави Ламин Ямаль, который также попал в окончательную заявку.

21-летний футболист пропустил год из-за травмы крестообразных связок и операции на колене. С 2023 года на счету Гави всего одна минута за сборную Испании в матче с Францией (5:4) в Лиге наций.