Маркиньос: останусь ли я в «Спартаке»? Не знаю, у меня много предложений

Атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, останется ли он в московском клубе на следующий сезон. Бразилец признался, что не знает ничего наверняка, хотя и чувствует себя комфортно в Москве. Он заявил, что у него множество других предложений, помимо «Спартака».

«Останусь ли я в «Спартаке»? Не знаю. Мне нужно поговорить с агентом, с клубом. Но я, конечно, комфортно чувствую себя в Москве. Я люблю этот город и «Спартак». Моя семья – тоже, и это очень важно. Но я не знаю, что будет, если получу хорошее предложение. Есть много предложений, так что посмотрим», — приводит слова Маркиньоса Metaratings.