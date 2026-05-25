Александр Бубнов ответил, поддерживает ли он возвращение Шварца в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Сандро Шварца на должность главного тренера московского «Динамо». С 2020 по 2022 год немецкий специалист также работал с бело-голубыми.

— Вы за возвращение Шварца в Россию?
— За.

— Объясните почему.
— Объясняю. Шварц как тренер сильнее Карпина, сильнее Гусева, и он это показал и доказал. Он ушёл по политическим моментам. Потому что ему немцы сказали, что если он останется в России, то его лишат тренерской лицензии. А без лицензии как? Это практически как остаться без работы. Сейчас что-то изменилось. Я считаю, что нужно ещё и Воронина вернуть, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
