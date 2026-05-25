Бывший защитник «Спартака» и «Малаги» Филипенко завершил карьеру

Бывший защитник московского «Спартака» и испанской «Малаги» Егор Филипенко завершил карьеру. Об уходе белорусского игрока из футбола официально объявила пресс-служба екатеринбургского «Урала», за который он выступал с осени 2022 года.

«Урал» благодарит Егора за всё, что он сделал для команды. Егор, ты часть оранжево-чёрной семьи! Удачи в новом этапе жизни!» — говорится в сообщении пресс-службы «Урала» в телеграм-канале команды.

В завершившемся сезоне Филипенко принял участие в девяти матчах «Урала» во всех турнирах, включая 30 минуте на поле во второй VK Видео Переходной встрече за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге — 2026/2027 с махачкалинским «Динамо» (0:2).