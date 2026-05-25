Джику: сделаем всё, чтобы в следующем сезоне «Спартак» стал чемпионом России

Защитник «Спартака» Александер Джику сообщил, что игроки команды сделают всё, чтобы в следующем сезоне выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу. По итогам завершившейся кампании красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, однако взяли Фонбет Кубок России.

«Мы не должны быть гордыми. Мы выиграли Кубок, потому что много работали. Да, мы одолели все большие команды: «Локомотив», ЦСКА, «Зенит» и вот теперь – «Краснодар». В следующем сезоне планируем стать чемпионами, потому что у нас сильная команда. Мы сделаем всё, чтобы в следующем году «Спартак» стал чемпионом», — приводит слова Джику Sport24.