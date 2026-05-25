38-летний вратарь Дюпин заявил, что не планирует завершать карьеру

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. 38-летний вратарь дал понять, что не намерен вешать бутсы на гвоздь — он хочет поиграть ещё два-три года на профессиональном уровне. При этом действующий контракт Юрия с «Сочи» истекает ближайшим летом.

— У меня заканчивается контракт с «Сочи». Пока разговоров о продлении не было, но в моих личных планах еще два‑три года профессиональной карьеры.

— В РПЛ?
— В РПЛ, в Первой лиге, как получится, — сказал Дюпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дюпин в составе «Сочи» вылетел из Мир Российской Премьер-Лиги по итогам минувшего сезона.

