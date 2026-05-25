Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о продлении контракта с Матвеем Лукиным

ЦСКА объявил о продлении контракта с Матвеем Лукиным
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА объявила, что контракт защитника команды Матвея Лукина был автоматически продлён до 1 июня 2029 года. Российский футболист выступает за ЦСКА с 2023-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лукина в € 4 млн.

«Контракт Матвея Лукина продлён! Было выполнено условие автоматического продления договора, заключённого в марте 2025 года. Благодаря определённому количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года. В текущем сезоне Матвей провел 18 матчей в чемпионате России и девять игр в Кубке страны. Желаем Матвею новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android