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Шотландия — Кюрасао: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 15:00 30 мая 2026

Шотландия — Кюрасао: прямая видеотрансляция товарищеского матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 30 мая, в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча, в котором встретятся сборные Шотландии и Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Обе национальные команды являются участниками чемпионата мира 2026 года.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 1
Кюрасао
0:1 Чонг – 17'     1:1 Кёртис – 45'     2:1 Шанклэнд – 59'     3:1 Шанклэнд – 64'     4:1 Кристи – 81'    
Удаления: нет / Локадия – 38'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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