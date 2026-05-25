Игорь Дивеев показал фотографии из расположения сборной России

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев показал фотографии из расположения национальной команды на весенне-летнем сборе. В нынешнюю международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
«Как говорит моя жена: «О, тут на фото ты норм получился. Выкладываем». Продолжаем подготовку!» — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Игоря Дивеева

Сборная России не принимает участия в официальных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее в 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча, победив Никарагуа (3:1) и сыграв вничью с Мали (0:0).

Сборная России сыграет с Египтом и не только. Что покажет команда Карпина?
