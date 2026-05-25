Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш — о критике от Роя Кина: его слова — ложь. Попросил у Сульшера его номер

Бруну Фернандеш — о критике от Роя Кина: его слова — ложь. Попросил у Сульшера его номер
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на критику со стороны бывшего игрока команды Роя Кина, который ранее обвинил португальца в фиксации на индивидуальных достижениях в ущерб командным. В сезоне-2025/2026 Фернандеш побил рекорд английской Премьер-лиги по голевым передачам, оформив 21 ассист.

«Я всегда говорю, что не против критики. Я всегда принимаю критику от всех и никогда никому не отвечаю. У людей есть своё мнение, они считают его хорошим, плохим или каким угодно. Что мне не нравится, так это когда люди лгут. И в данном случае, то, что вы сказали о Рое Кине, по сути, его слова – ложь.

К счастью для меня, всё зафиксировано, представьте, если бы это было не так, люди бы думали, что Бруну всегда стремится отдать голевой пас. Я даже попросил у Уле [Сульшер] его номер, чтобы написать ему и поговорить, сказать: «Я не против критики, мне не нравится, когда люди лгут о том, что я говорю, потому что это выходит за рамки того, что я считаю приемлемым», – заявил Бруну Фернандеш в подкасте The Diary of a CEO.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Сколько и на чём зарабатывает Лионель Месси? Суммы и количество контрактов впечатляют
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android