Бруну Фернандеш — о критике от Роя Кина: его слова — ложь. Попросил у Сульшера его номер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на критику со стороны бывшего игрока команды Роя Кина, который ранее обвинил португальца в фиксации на индивидуальных достижениях в ущерб командным. В сезоне-2025/2026 Фернандеш побил рекорд английской Премьер-лиги по голевым передачам, оформив 21 ассист.

«Я всегда говорю, что не против критики. Я всегда принимаю критику от всех и никогда никому не отвечаю. У людей есть своё мнение, они считают его хорошим, плохим или каким угодно. Что мне не нравится, так это когда люди лгут. И в данном случае, то, что вы сказали о Рое Кине, по сути, его слова – ложь.

К счастью для меня, всё зафиксировано, представьте, если бы это было не так, люди бы думали, что Бруну всегда стремится отдать голевой пас. Я даже попросил у Уле [Сульшер] его номер, чтобы написать ему и поговорить, сказать: «Я не против критики, мне не нравится, когда люди лгут о том, что я говорю, потому что это выходит за рамки того, что я считаю приемлемым», – заявил Бруну Фернандеш в подкасте The Diary of a CEO.