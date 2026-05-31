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Чехия — Косово: прямая трансляция товарищеского матча по футболу 2026 начнется в 17:00 31 мая 2026

Начало прямой видеотрансляции товарищеского матча по футболу Чехия — Косово
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Сегодня, 31 мая, в 17:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча, в котором встретятся сборные Чехии и Косова. Игра пройдёт на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге. Чехия является участником чемпионата мира 2026 года.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 мая 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Косово
1:0 Ладра – 12'     2:0 Гложек – 32'     2:1 Эмерлаху – 81'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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