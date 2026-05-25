Евгений Ловчев выделил главный плюс в работе Карседо в «Спартаке»

Евгений Ловчев выделил главный плюс в работе Карседо в «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. Испанец возглавил команду зимой этого года, под его руководством красно-белые выиграли Фонбет Кубок России.

«Спартак» укомплектован игроками атаки хорошего уровня, но есть проблемы в обороне. Мне кажется, что Карседо сумел сложить эту команду, и отдельные игроки стали единым костяком. И ещё один штрих. Вчера он во второй раз перед серией пенальти поменял основного вратаря Александра Максименко на Илью Помазуна, который прекрасно справляется с пенальти. Он в большинстве матчей не играет, но во второй раз прекрасно проявляет себя в серии 11-метровых ударов.

Тренер видел, что Максименко обиделся на него, когда его меняли. И Карседо сразу после игры сказал, что он извиняется перед Максименко. Он ведёт себя совершенно правильно, он сделал из отдельных хороших футболистов команду. А это самое главное», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

