Фрэнсис Кахигао: следующая задача «Спартака» — выиграть РПЛ в следующем сезоне

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао назвал задачу красно-белых на следующий сезон и отреагировал на то, что «Зенит» стал самым титулованным клубом по числу побед в Мир РПЛ. На счету сине-бело-голубых 11 выигранных чемпионских титулов, у «Спартака» — 10.

— Какая у вас следующая задача?
— Следующая задача «Спартака» — выиграть РПЛ в следующем сезоне.

— «Зенит» обогнал вас по количеству завоёванных титулов чемпионата России и стал самым титулованным клубом по этому показателю.
— Мы должны изменить это и вернуться на первое место, — приводит слова Кахигао «РБ Спорт».

В Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Спартак» стал четвёртым. Чемпионство выиграл «Зенит».

