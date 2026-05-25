Юрий Газинский: когда вернулся в «Лужники», скучал о моментах 2018 года

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал визит в «Лужники» на матч Суперфинала Фонбет Кубка России между «быками» и московским «Спартаком». Именно на этом стадионе в 2018 году он забил первый гол чемпионата мира по футболу — в матче открытия между сборными России и Саудовской Аравии (14 июня 2018 года, победа России со счётом 5:0). В Суперфинале же победу одержал «Спартак» (1:1, 4:3 пен.).

— Возвращение в «Лужники» вызывает особые чувства после гола-открытия на чемпионате мира – 2018?

— Когда сюда приезжали, я сказал, что испытываю ностальгию. Когда вышли на разминку, я, наверное, больше скучал о тех моментах, которые были в 2018 году, — сказал Газинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.