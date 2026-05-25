Дженнаро Гаттузо возглавит «Лацио» — Романо

Дженнаро Гаттузо возглавит «Лацио» — Романо
Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо сменит Маурицио Сарри во главе «Лацио», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Итальянский клуб подпишет соглашение со специалистом в ближайшее время. Контракт Гаттузо с «Лацио» будет рассчитан на два года.

48-летний Дженнаро Гаттузо покинул сборную Италии после поражения в финале плей-офф к чемпионату мира 2026 года от национальной команды Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Италия в третий раз подряд пропустит чемпионат мира.

По итогам сезона-2025/2026 «Лацио» занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.

