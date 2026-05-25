Дмитрий Хлестов назвал самого жёсткого защитника в истории «Спартака»

Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов назвал Юрия Ковтуна самым жёстким защитником в истории красно-белых.

— Болельщики меня всё время путают с Ковтуном. Говорят: «А что вы, Дим, очень много били сзади? А что вы в подкатах?» Говорю: «Я в подкатах никогда не играл практически. Только случайно где-нибудь упаду, и всё».

— То есть это Ковтун?
— Да. Юрка просто, видите… Длинные защитники, высокие… поэтому, когда подкат идёт – 90% что это фол. Олег Иванович [Романцев] запрещал подкаты.

— А Сергей Горлукович тоже как будто бы жёсткий?
— Он так не делал. Он на ноги наступал. Ну, и лицом своим иногда там… — сказал Хлестов в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Ковтун выступал за «Спартак» с 1999 по 2005 год. В составе красно-белых защитник трижды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны.

