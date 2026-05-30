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ПСЖ — Арсенал: во сколько начало матча финала Лиги чемпионов 2026, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Арсенал»: во сколько начало финала Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
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